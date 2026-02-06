Ушел из жизни ветеран СибГУФК Игорь Рогов

Игорь Александрович начал трудовую деятельность в вузе в 1963 году и проработал до 2014 года. На протяжении десятилетий он преподавал на кафедре теории и методики спортивных игр. С 1978 года возглавлял кафедру, с 1989 года занимал должность заместителя декана факультета заочного обучения, а в 1991—1997 годах руководил факультетом в качестве декана. В 1997 году ему присвоили ученое звание доцента.