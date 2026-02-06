NTK: Мужчина 27 лет жил с колпачком от ручки, застрявшем в глазнице после драки

Врачи в Китае обнаружили часть ручки в глазнице пациента, с которой он жил на протяжении 27 лет. Об этой удивительной истории пишет портал Need To Know.
Речь идет о 46-летнем мужчине по фамилии Фанг, у которого в глазнице много лет находился фрагмент ручки длиной около 2,5 сантиметров. Он обратился к врачам только спустя почти 30 лет, чтобы наконец удалить этот инородный предмет.
Как рассказал сам больной, он получил травму в 19 лет во время драки. Его ткнули ручкой в левый глаз. В больнице тогда Фангу наложили три шва и не увидели никаких дополнительных повреждений. Через три года на месте старой раны появилась небольшая безболезненная шишка, на которую мужчина не обратил серьезного внимания.
Лишь спустя много лет, когда припухлость стала заметно расти и появилась боль, он решил обратиться к доктору.
Врачи с помощью компьютерной томографии обнаружила в глазнице кончик ручки, плотно окруженный грануляционной тканью. В итоге предмет успешно удалили. Фанг сейчас восстанавливается.
Ранее KP.RU писал о женщине из Ростова, которая долгая время жила с огромной опухолью. Горожанка думала, что у нее просто проблемы со вздутием. В результате врачам пришлось удалять 5,5 килограммов злокачественного образования.