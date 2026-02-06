NTK: Мужчина 27 лет жил с колпачком от ручки, застрявшем в глазнице после драки

Как рассказал сам больной, он получил травму в 19 лет во время драки. Его ткнули ручкой в левый глаз. В больнице тогда Фангу наложили три шва и не увидели никаких дополнительных повреждений. Через три года на месте старой раны появилась небольшая безболезненная шишка, на которую мужчина не обратил серьезного внимания.