Екатеринбуржцам посоветовали взять на контроль частные детсады после двух ЧП

«Родители могут и должны контролировать работу детских учреждений, а при нарушениях сообщать в соответствующие ведомства. Как частные, так и государственные ДОУ подлежат лицензированию, а сотрудники должны быть квалифицированными. Родителям, которые планируют отдать ребенка в коммерческий садик, стоит уточнять, есть ли у учреждения необходимые документы», — передает слова эксперта ТАСС.