Екатеринбуржцам посоветовали взять на контроль частные детсады после двух ЧП

Напомним, в столице Урала за одну неделю сотрудники двух детских садов оставили на улице после прогулки годовалую и двухлетнюю девочек, а также не заметили пропажи трехлетнего мальчика, самостоятельно ушедшего из учреждения домой. Возбуждено уголовное дело, и начаты две проверки.
«Родители могут и должны контролировать работу детских учреждений, а при нарушениях сообщать в соответствующие ведомства. Как частные, так и государственные ДОУ подлежат лицензированию, а сотрудники должны быть квалифицированными. Родителям, которые планируют отдать ребенка в коммерческий садик, стоит уточнять, есть ли у учреждения необходимые документы», — передает слова эксперта ТАСС.
Золотницкая назвала случаи с детьми в Екатеринбурге результатом «халатности и непрофессионализма сотрудников». По ее мнению, родители должны добиваться компенсации морального вреда в суде.