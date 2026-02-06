Ричмонд
Екатеринбуржцам посоветовали взять на контроль частные детсады после двух ЧП

Родители в Екатеринбурге должны тщательнее проверять частные детские сады, в которые отправляют малышей. Об этом заявила председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая, комментируя два случая, когда детей забыли на улице после прогулки.

Источник: ЕАН

Напомним, в столице Урала за одну неделю сотрудники двух детских садов оставили на улице после прогулки годовалую и двухлетнюю девочек, а также не заметили пропажи трехлетнего мальчика, самостоятельно ушедшего из учреждения домой. Возбуждено уголовное дело, и начаты две проверки.

«Родители могут и должны контролировать работу детских учреждений, а при нарушениях сообщать в соответствующие ведомства. Как частные, так и государственные ДОУ подлежат лицензированию, а сотрудники должны быть квалифицированными. Родителям, которые планируют отдать ребенка в коммерческий садик, стоит уточнять, есть ли у учреждения необходимые документы», — передает слова эксперта ТАСС.

Золотницкая назвала случаи с детьми в Екатеринбурге результатом «халатности и непрофессионализма сотрудников». По ее мнению, родители должны добиваться компенсации морального вреда в суде.