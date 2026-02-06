В селе Ягодное под Тольятти десятки жилых домов оказались в защитной зоне газопровода

«Тревожная ситуация сложилась из-за того, что дома жителей Ягодного оказались в зоне минимальных расстояний магистральных газопроводов. Все эти зоны учтены в ЕГРН, законность установки этих зон подтверждена решением суда, — прокомментировали в минграде. — Сколько домов и земельных участков находятся в зоне риска и какой законный инструмент поможет сохранить права граждан, уже разбираются специалисты минграда совместно с администрацией Ставропольского района. Отправлены запросы во все ведомства, которые участвовали в установлении зоны минимальных расстояний до объектов».