В селе Ягодное под Тольятти десятки жилых домов оказались в защитной зоне газопровода

Администрация села Ягодное Ставропольского района подготовила новый Генплан, исключающий 83 жилых участка из границ села. Все они будут переведены из категории ИЖС (индивидуальное жилищное строительство) в категорию «Земли промышленности и специального назначения». Жители, чьи дома находятся на этой территории, опасаются, что их жилье снесут.

Активисты поселения составили коллективное обращение к властям. Сейчас, по поручению губернатора, министерство градостроительной политики собирает детальную информацию о ситуации, сложившейся на территории Ягодного.

Как выяснилось, дома были построены в защитной зоне магистрального газопровода.

«Тревожная ситуация сложилась из-за того, что дома жителей Ягодного оказались в зоне минимальных расстояний магистральных газопроводов. Все эти зоны учтены в ЕГРН, законность установки этих зон подтверждена решением суда, — прокомментировали в минграде. — Сколько домов и земельных участков находятся в зоне риска и какой законный инструмент поможет сохранить права граждан, уже разбираются специалисты минграда совместно с администрацией Ставропольского района. Отправлены запросы во все ведомства, которые участвовали в установлении зоны минимальных расстояний до объектов».

Пока процедура принятия решения об утверждении генерального плана сельского поселения Ягодное министерством градостроительной политики приостановлена. В ближайшее время планируется выезд представителей министерства в село.