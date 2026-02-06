Синоптик Леус: Период экстремальных морозов в Москве подошел к финалу

«Период экстремальных морозов подошел к финалу. Несмотря на более морозные ожидания, минимум минувшей ночи в Москве составил минус 15,9 градуса, так что на первом месте в списке самых холодных дней нынешней зимы остается 3 февраля с результатом в минус 21,6 градуса», — написал синоптик.
По его словам, высока вероятность, что как минимум до конца второй декады февраля таких сильных морозов в столице не будет.
Ранее «Известия» со ссылкой на синоптиков сообщали, что в выходные, 7 и 8 февраля, москвичей ожидает небольшое потепление и снег.