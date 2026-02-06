Синоптик Леус: Период экстремальных морозов в Москве подошел к финалу

«Период экстремальных морозов подошел к финалу. Несмотря на более морозные ожидания, минимум минувшей ночи в Москве составил минус 15,9 градуса, так что на первом месте в списке самых холодных дней нынешней зимы остается 3 февраля с результатом в минус 21,6 градуса», — написал синоптик.