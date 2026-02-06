Британского миллионера Натха арестовали при попытке накачать женщину наркотиками

В Великобритании судят ресторатора-миллионера Викаса Натха, которого поймали при попытке накачать женщину наркотиками, чтобы после ее изнасиловать.
Инцидент произошел 15 января 2024 года в элитном лондонском клубе Annabel’s. Сотрудники клуба заметили, что Натх подлил ей в стакан что-то из маленького флакона. Они вызвали полицию. Эксперты выяснили, что во флаконе был гамма-бутиролактон — депрессант, который называют «наркотиком для изнасилований».
При этом, по словам миллионера, он не собирался насиловать женщину, а лишь хотел успокоить ее, потому что она якобы вела себя неадекватно. Судебное разбирательство продолжается, передает BBC News.
