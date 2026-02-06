Врач назвала четыре способа снизить аппетит

Врач-диетолог Дарья Русакова предупредила, что блины вредны для людей с избыточным весом. По ее словам, для здорового взрослого употребление одного-двух блинов в день допустимо, но для людей с избыточным весом и проблемами со здоровьем их лучше ограничить, передает 360.ru.