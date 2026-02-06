Врач назвала четыре способа снизить аппетит

Врач-эндокринолог Наталья Таныгина рассказала в беседе с «Газетой.Ru», что чувство голода можно уменьшить без уколов и таблеток. Для этого нужно ограничить легкоусвояемые углеводы, увеличить потребление белка, заниматься спортом и нормализовать сон.
Грелин, гормон голода, стимулирует секрецию инсулина: чем сильнее голод, тем больше инсулина. Организм использует инсулин для доставки углеводов в мозг, что вызывает снижение сахара, усталость, раздражительность и дрожь. Желание сладкого только усугубляет ситуацию, так как резкий подъем сахара провоцирует новый выброс инсулина и усиливает голод. Сложные углеводы помогают разорвать этот цикл.
Во-вторых, увеличение белка в рационе помогает чувствовать сытость и снижает уровень гормона голода.
Третий способ — спорт. Правильно подобранные нагрузки снижают голод, улучшая чувствительность к инсулину. Важно избегать гипогликемии. При ее появлении лучше съесть яблоко или горький шоколад, а не быстрые углеводы.
Качественный сон также важен для чувства голода и насыщения. Недостаток сна нарушает выработку гормонов лептина и грелина.
Как сообщает aif.ru, диетолог Юлия Манчук утверждает, что сбалансированный перекус помогает снизить вес. Он стабилизирует уровень сахара и активирует сжигающий жиры гормон глюкагон.
