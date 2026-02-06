Бассейн-недострой при школе № 124 в Омске подлежит сносу

Администрация Омска распорядилась о сносе недостроенного бассейна при средней общеобразовательной школе № 124 по улице 40 лет Победы в микрорайоне Крутая Горка. Соответствующее постановление опубликовано 6 февраля 2026 года. Точные сроки демонтажа документом не установлены.
Объект, закрепленный за муниципалитетом, многократно становился предметом попыток завершить строительство. В 2020 году бассейн выставляли на торги со стартовой ценой 25,8 миллиона рублей. В декабре 2023 года власти вели поиск концессионера для достройки объекта, однако решение не было найдено.
Помимо бассейна, к сносу назначены овощехранилище по адресу Спортивный проезд, 7 и здание столярной мастерской на улице 30 лет ВЛКСМ, 23. Все объекты признаны неэффективно используемыми и подлежат изъятию из муниципального имущества.
