Стало известно, что у Эпштейна была редкая аномалия половых органов

Журналисты в новых файлах Эпштейна обнаружили данные о редкой аномалии половых органов у финансиста, а также о том, что он болел венерическими заболеваниями и проходил гормональную терапию из-за проблем с либидо.

Журналисты обнаружили в новых опубликованных Минюстом США файлах финансиста Джеффри Эпштейна его медицинскую карту, где есть информация о проблемах с его здоровьем, материал из The Sun перевел aif.ru.

Уточняется, что в переписке сексуального преступника с Кливлендской клиникой говорится о его проблемах с уровнем тестостерона и снижением либидо.

«Я не решаюсь начать гормональную терапию. Низкий уровень тестостерона у меня уже 15 лет. Может, это просто совпадение?», — написал в одном из сообщений Эпштейн 24 апреля 2015 года в 3 часа ночи.

Однако врач настоял на терапии. Также в файлах есть указание, что финансист страдал рядом венерических заболеваний, в том числе гонореей.

«В анализах обнаружены власоглав и гистолитика, в моче немного крови, в анамнезе — полипы мочевого пузыря. Обнаружены лейкоциты», — сообщил он другому врачу — Джею Ломбарду.

По словам одной из его жертв, которая называет себя Рина, Эпштейн страдал редкой аномалией половых органов, они выглядели деформированными.

Кроме того, журналисты обнаружили в переписке финансиста предложение по увеличению достоинства, однако неизвестно, согласился ли на это Эпштейн.

Напомним, Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, когда ожидал суд по обвинениям в торговле детьми с целью сексуальной эксплуатации. В 2021 году за пособничество ему осудили его помощницу Гислейн Максвелл. Сейчас Министерство юстиции США публично обнародовало архив финансиста — фотографии, сообщения и контакты, в них фигурируют известные личности, в том числе экс-принц Британии Эндрю, его бывшая жена Сара Фергюсон, президент Франции Эммануэль Макрон и другие западные политики.

Ранее хакеры взломали личную почту Эпштейна, узнав пароль из файлов по его делу.

