В Омске пройдёт крупный международный карьерный форум: когда и где?

«Студенческие отряды ежегодно предлагают молодёжи шанс бесплатно получить профессиональное образование. Наши ребята работают на крупнейших объектах страны и за рубежом, зарабатывая первые деньги и участвуя в значимых проектах, развивая профессиональные навыки. “Труд Крут” — это отличная возможность погрузиться в различные направления, познакомиться с бойцами, представителями организаций, задать вопросы и почувствовать дух студенческих отрядов», — отметил Александр Черепанов, руководитель студенческих отрядов Омской области.