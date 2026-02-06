Ричмонд
В Омске пройдёт крупный международный карьерный форум: когда и где?

В нём примут участие более двух тысяч человек.

Источник: Om1 Омск

17 февраля в Омске состоится Карьерный форум студенческих отрядов «Труд Крут», который станет важной платформой для молодежи, предоставляя возможность познакомиться с профессиями и перспективами трудоустройства.

«Студенческие отряды ежегодно предлагают молодёжи шанс бесплатно получить профессиональное образование. Наши ребята работают на крупнейших объектах страны и за рубежом, зарабатывая первые деньги и участвуя в значимых проектах, развивая профессиональные навыки. “Труд Крут” — это отличная возможность погрузиться в различные направления, познакомиться с бойцами, представителями организаций, задать вопросы и почувствовать дух студенческих отрядов», — отметил Александр Черепанов, руководитель студенческих отрядов Омской области.

В рамках форума также состоится запуск Международного «Снежного десанта РСО», в котором примут участие представители России, Казахстана и Беларуси. Молодёжь объединится в отряд «Братство» для помощи в реализации различных инициатив под лозунгом «Иртыш — река дружбы!».

Кроме того, на мероприятии будут подведены итоги Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», в рамках которой будут определены лучшие студенческие отряды Омской области.

Начало — в 10:00 на площадке Агентства развития и инвестиций Омской области (Экспоцентр, ул. 70 лет Октября, 25/2). Регистрация на форум открыта до 11 февраля.