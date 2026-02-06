Прокуратура вернула Владивостоку участок у моря

Прокуратура Приморского края добилась через суд возврата в собственность Владивостока земельного участка площадью более трех гектаров на улице Сабанеева. Землю незаконно продали частному лицу в 2019 году.
История началась с того, что вид разрешенного использования участка, предназначенного для объектов образования, сменили на «размещение гаражей». После этого его передали гражданину для обслуживания трех небольших гаражей общей площадью в 42 квадрата. Вскоре этот человек выкупил землю по льготной цене всего в 4 миллиона рублей, хотя ее реальная кадастровая стоимость составляла 16 миллионов.
Прокурор обратился в суд с иском о признании сделок недействительными. Осенью 2024 года суд первой инстанции полностью поддержал это требование, а позже его решение подтвердил Приморский краевой суд.
Экспертиза, проведенная по инициативе прокурора, показала, что для обслуживания гаражей было выделено в десятки раз больше земли, чем нужно — излишек составил 2710 квадратов.
Параллельно идет уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления муниципальной собственности Владивостока. Его обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, именно он организовал незаконную продажу участка без конкурса и по заниженной цене, нанеся городскому бюджету ущерб в 12 миллионов рублей. Ранее по этому же факту уже был вынесен обвинительный приговор другому должностному лицу.
Сейчас прокуратура контролирует исполнение судебного решения о возврате земли, а уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.