Прокуратура вернула Владивостоку участок у моря

История началась с того, что вид разрешенного использования участка, предназначенного для объектов образования, сменили на «размещение гаражей». После этого его передали гражданину для обслуживания трех небольших гаражей общей площадью в 42 квадрата. Вскоре этот человек выкупил землю по льготной цене всего в 4 миллиона рублей, хотя ее реальная кадастровая стоимость составляла 16 миллионов.