Задачу по развитию технологического суверенитета решают в Ростовской области

Донской государственный технический университет должен войти в число передовых кампусов страны, создаваемых в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Такую задачу на заседании попечительского совета вуза поставил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Технологический суверенитет невозможен без подготовки квалифицированных производственных кадров.
На Дону нужно сделать все для того, чтобы высшие образовательные учраждения, в том числе ДГТУ, могли смело конкурировать с ведущими университетами России, подчеркнул губернатор. Также, по словам главы региона, молодежь должна иметь полноценную среду для научной деятельности, развития образования, спорта и творчества.
Сейчас комфортную, технологичную образовательную среду развивают на базе ДГТУ.
— На проект «Донтех» направили более 3 млрд рублей из областного бюджета. Перед вузом — амбициозная цель: его кампус должен войти в число 25 передовых кампусов страны, создаваемых по национальному проекту «Молодежь и дети». В Ростове-на-Дону, как результат появится современная образовательная база, — сказал Юрий Слюсарь.
Кампус «Донтех» включен в мероприятия Стратегии социально-экономического развития Ростовской области. В новом пространстве планируют оборудовать центры промышленной роботизации, полимеров и нефтехимии, новых строительных материалов. Планируется создание испытательной лаборатории беспилотных авиационных систем. По проекту, кампус ДГТУ будет состоять из 11 объектов общей стоимостью около 30 млрд рублей.
