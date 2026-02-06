Магнолия Суланжа расцвела в Сочи в начале февраля

Магнолия Суланжа — это гибрид, полученный путем скрещивания магнолии обнаженной и магнолии лилиецветной. Растение создал французский селекционер Этьен Суланж. Он вывел вид этих магнолий в 1820 году в окрестностях Парижа. После создания в Франции, магнолия Суланжа быстро распространилась по Европе, Великобритании и Северной Америке, став популярным декоративным растением.