Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магнолия Суланжа расцвела в Сочи в начале февраля

Первые бутоны распустились на Магнолии Суланжа в Сочи.

Источник: Соцсети

В начале февраля в Сочи расцвела магнолия Суланжа. Первые бутоны распустились на дереве у главного озера в парке «Южные культуры».

«Встречаем одно из главных событий весны (хотя на календаре еще февраль)! Магнолия Суланжа распустила первые свои бутоны!» — написали в телеграм-канале парка.

Цветы пока появились только на макушке дерева, поэтому рассмотреть их удобнее всего с высокой лестницы.

Магнолия Суланжа — это гибрид, полученный путем скрещивания магнолии обнаженной и магнолии лилиецветной. Растение создал французский селекционер Этьен Суланж. Он вывел вид этих магнолий в 1820 году в окрестностях Парижа. После создания в Франции, магнолия Суланжа быстро распространилась по Европе, Великобритании и Северной Америке, став популярным декоративным растением.