ФСБ задержала украинского шпиона за слив ВСУ координат воинских частей в Хабаровском крае

Следствие считает, что житель города Бикина установил контакт через Telegram с представителем военизированного объединения, действующего в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Предполагается, что он передавал сведения о расположении военных объектов и уровне их защищённости, что могло нанести ущерб обороноспособности страны. По версии ведомства, полученные данные могли быть использованы против безопасности Российской Федерации.