ФСБ задержала украинского шпиона за слив ВСУ координат воинских частей в Хабаровском крае

Сотрудники ФСБ задержали 48-летнего жителя Хабаровского края по подозрению в государственной измене в форме шпионажа. По данным спецслужбы, мужчина собирал информацию о воинских частях и участниках СВО на территории Бикина.

Источник: Life.ru

«Пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб, гражданина России 1977 г. р.», — информирует Центр общественных связей ФСБ.

Следствие считает, что житель города Бикина установил контакт через Telegram с представителем военизированного объединения, действующего в интересах Главного управления разведки Минобороны Украины. Предполагается, что он передавал сведения о расположении военных объектов и уровне их защищённости, что могло нанести ущерб обороноспособности страны. По версии ведомства, полученные данные могли быть использованы против безопасности Российской Федерации.

А ранее офицер ВСУ обманом отправил россиянина с бомбой в колонке взрывать ФСБ. Под предлогом трудоустройства мужчине предложили выполнить «проверочное задание» — пронести в административное здание управления ФСБ портативную аудиоколонку якобы для выявления «предателей» внутри спецслужбы. СВУ внутри устройства вовремя обнаружили.

