Молдавские транспортники проведут протест в Кишиневе

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik. Ассоциация операторов автомобильных перевозок (APOTA) уведомила мэрию Кишинева о проведении протеста 12 февраля перед зданием Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA).

Источник: Sputnik.md

Транспортники выйдут на протест, чтобы выразить несогласие с тем, что они называют «бездействием учреждения в борьбе с незаконной деятельностью в сфере перевозок».

Согласно предварительному уведомлению, поданному в мэрию и официально зарегистрированному 4 февраля 2026 года, собрание состоится перед зданием ANTA, и в нем примут участие около 40 человек, из которых примерно 30 — водители микроавтобусов и автобусов.

Организаторы сообщают, что акция будет включать временную парковку транспортных средств в указанном периметре, начиная с 10.00, оглашение официальной позиции APOTA в 11.00, а завершение собрания запланировано на 12.30.

Цель акции — протест против предполагаемого бездействия властей, которое, по мнению перевозчиков, способствует покровительству незаконной деятельности, связанной с импровизированным автовокзалом на улице Каля Мошилор, 2A, вблизи Северного вокзала Кишинева.

Недовольство перевозчиков возникло на фоне более давних споров в секторе пассажирских перевозок, вызванных функционированием несанкционированных пунктов посадки и высадки пассажиров в районе Северного вокзала. Лицензированные операторы обвиняют в нелояльной конкуренции и отсутствии эффективных мер со стороны ответственных органов, что, по их словам, негативно сказывается как на деловой среде, так и на безопасности и общественном порядке.