Молдавские транспортники проведут протест в Кишиневе

Недовольство перевозчиков возникло на фоне более давних споров в секторе пассажирских перевозок, вызванных функционированием несанкционированных пунктов посадки и высадки пассажиров в районе Северного вокзала. Лицензированные операторы обвиняют в нелояльной конкуренции и отсутствии эффективных мер со стороны ответственных органов, что, по их словам, негативно сказывается как на деловой среде, так и на безопасности и общественном порядке.