Актриса Олеся Железняк прокомментировала сообщения о плохом самочувствии

Ранее появилась информация о том, что ночью актрисе стало плохо. Якобы она пожаловалась на высокое давление и боль в груди. Врачи приехали на вызов, но Железняк отказалась от госпитализации, поэтому медикам пришлось оказывать помощь на месте. Но эту информацию не подтвердила ни сама актриса, а также никто из ее родственников.