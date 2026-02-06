Актриса Олеся Железняк прокомментировала сообщения о плохом самочувствии

Актриса Олеся Железняк чувствует себя хорошо. Об этом звезда экрана рассказала сама журналистам ТАСС на фоне появившихся слухов об ухудшении ее здоровья.
«Все в порядке», — заявила Железняк. Правда, в беседе с прессой она не рассказала, понадобилась ли ей медицинская помощь на самом деле и было ли ухудшение здоровья.
Напомним, Железняк — актриса, певица и телеведущая, родилась 11 ноября 1974 года в Москве. Она известна по ролям в «Моей прекрасной няне», «Сватах», «8 первых свиданиях» и других проектах.
Ранее появилась информация о том, что ночью актрисе стало плохо. Якобы она пожаловалась на высокое давление и боль в груди. Врачи приехали на вызов, но Железняк отказалась от госпитализации, поэтому медикам пришлось оказывать помощь на месте. Но эту информацию не подтвердила ни сама актриса, а также никто из ее родственников.