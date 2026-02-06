Но дороге в Новый Свет из-за обвала ввели реверсивное движение

Временные ограничения связаны с работами по устранению последствий частичного обвала дорожного полотна. Меры приняты для обеспечения безопасности.
Чебышев попросил учитывать водителей эту информацию при планировании маршрутов и строго соблюдать требования дорожных знаков и светофора.
О сроках завершения работ и изменениях в организации движения будет сообщено дополнительно.
Напомним, прокуратура Крыма организовала проверку по факту обвала подпорной стены в Новом Свете. В ходе нее прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании подпорной стены. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.