Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Но дороге в Новый Свет из-за обвала ввели реверсивное движение

На участке автодороги Судак — Новый Свет введено реверсивное движение, регулируемое светофором. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Судака Кирилл Чебышев.

Источник: Официальный канал главы администрации Судака Кирилла Чебышева

Временные ограничения связаны с работами по устранению последствий частичного обвала дорожного полотна. Меры приняты для обеспечения безопасности.

Чебышев попросил учитывать водителей эту информацию при планировании маршрутов и строго соблюдать требования дорожных знаков и светофора.

О сроках завершения работ и изменениях в организации движения будет сообщено дополнительно.

Напомним, прокуратура Крыма организовала проверку по факту обвала подпорной стены в Новом Свете. В ходе нее прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при содержании подпорной стены. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.