«Всё в порядке!» Звезда «‎Сватов» вышла на связь из-за слухов о проблемах со здоровьем

«Всё в порядке», — заверила артистка.
Железняк не стала рассказывал ТАСС действительно ли ей потребовалась экстренная медицинская помощь. Ранее утром некоторые СМИ писали, что ночью актрисе стало плохо, у неё поднялось давление и появились боли в груди, из-за которых она вызвала скорую помощь.
Олеся Железняк — популярная актриса театра и кино, певица и телеведущая, родившаяся в 1974 году в Москве. Она широко известна зрителям по ролям в таких проектах, как «Моя прекрасная няня», «Сваты», «8 первых свиданий».
Ранее Олеся Железняк рассказала, что вновь начала общаться со своими родственниками, проживающими на Украине. По её словам, между ними восстановилось непринуждённое общение, а сложные темы на данный момент обходятся стороной.
