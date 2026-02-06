«Всё в порядке!» Звезда «‎Сватов» вышла на связь из-за слухов о проблемах со здоровьем

Железняк не стала рассказывал ТАСС действительно ли ей потребовалась экстренная медицинская помощь. Ранее утром некоторые СМИ писали, что ночью актрисе стало плохо, у неё поднялось давление и появились боли в груди, из-за которых она вызвала скорую помощь.