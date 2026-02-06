Педагоги из Оренбуржья, защитившие детей от мужчины с ножом, получат премии

Двух воспитательниц детского сада в Бугуруслане Оренбургской области, которые защитили детей при нападении мужчины с ножом, поощрят денежной премией в размере 500 тысяч рублей каждой. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.
Глава области проинформировал, что по его поручению мэр Бугуруслана Дмитрий Дьяченко провел встречу с сотрудницами детского сада, которым пришлось обороняться от вооруженного злоумышленника.
Солнцев уточнил, что помимо Лии Галеевой в защиту детей вступила и другая воспитательница — музыкальный работник Людмила Платонова. По его словам, женщина удерживала дверь помещения до прибытия экстренных служб, в которое им совместно удалось запереть нападавшего. Губернатор отметил, что, помимо представления к награде, считает необходимым поощрить педагогов и денежной премией, каждая из которых получит по 500 тысяч рублей.
Как сообщили в Следственном комитете РФ, в четверг мужчина, вооруженный ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где причинил телесные повреждения одной из воспитательниц. При этом дети не пострадали. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на убийство» и «халатность».