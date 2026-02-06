Педагоги из Оренбуржья, защитившие детей от мужчины с ножом, получат премии

Как сообщили в Следственном комитете РФ, в четверг мужчина, вооруженный ножом, проник на территорию дошкольного образовательного учреждения в Бугуруслане, а затем в здание детского сада, где причинил телесные повреждения одной из воспитательниц. При этом дети не пострадали. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям «покушение на убийство» и «халатность».