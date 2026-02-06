Ричмонд
В Татарстане хотят расширить критерии для выявления детей в опасном положении

Проект соответствующего постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане планируют дополнить действующие критерии выявления несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. Проект соответствующего постановления Кабмина республики уже подготовлен Минтрудом региона и проходит антикоррупционную экспертизу.

Предполагается, что в реестр будут включать детей, которые участвуют в неформальных объединениях и организациях антиобщественной направленности, а также являются сторонниками деструктивных движений, таких как «Скулшутинг» и «Колумбайн»*.

Кроме того, в список попадут несовершеннолетние, занимающиеся психологическим насилием, систематическим унижением чести и достоинства, издевательствами и преследованием других детей, то есть буллеры.

Отдельным критерием станет ситуация, когда родители или законные представители вовлекают ребенка в совершение преступления или антиобщественных действий. Также в реестр будут вносить сведения о несовершеннолетних, совершивших попытку суицида.

Беспризорные и безнадзорные дети, не имеющие места жительства, будут отнесены к отдельной категории, в отличие от текущей практики, где они учитывались в рамках подкатегории.

Цель нововведений — более полный учет и своевременное оказание помощи несовершеннолетним, чье поведение или жизненная ситуация представляют угрозу для них самих или окружающих.

*Деятельность организаций запрещена на территории России.