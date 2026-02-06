Воспитателям детсада в Оренбурге выплатят по полмиллиона за спасение малышей от преступника

Помимо воспитательницы Лии Галеевой, в защиту детей также встала музыкальный работник Людмила Платонова. После того как они вдвоём смогли запереть преступника в одном из помещений, Людмила Платонова до приезда экстренных служб удерживала дверь, не давая ему вырваться.
«Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тысяч рублей», — заявил Солнцев.
Напомним, мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Отпор ему дала воспитательница: Лия Галеева встала на пути неадеквата и не дала ему достать детей. На место оперативно прибыли экстренные службы. Мотивы нападавшего выясняют. По факту случившегося СК завёл уголовное дело по двум статьям.
