Воспитателям детсада в Оренбурге выплатят по полмиллиона за спасение малышей от преступника

Глава города Бугуруслана Дмитрий Дьяченко встретился с воспитателями детского сада, которые вчера, 5 февраля, встали на защиту детей при нападении вооружённого мужчины. Встреча прошла по поручению губернатора Евгения Солнцева.

Источник: Life.ru

Помимо воспитательницы Лии Галеевой, в защиту детей также встала музыкальный работник Людмила Платонова. После того как они вдвоём смогли запереть преступника в одном из помещений, Людмила Платонова до приезда экстренных служб удерживала дверь, не давая ему вырваться.

«Кроме представления к награде, считаю, необходимо поощрить педагогов и денежной премией. Каждая из них получит по 500 тысяч рублей», — заявил Солнцев.

Напомним, мужчина с ножом ворвался в детский сад в Бугуруслане Оренбургской области. Отпор ему дала воспитательница: Лия Галеева встала на пути неадеквата и не дала ему достать детей. На место оперативно прибыли экстренные службы. Мотивы нападавшего выясняют. По факту случившегося СК завёл уголовное дело по двум статьям.

