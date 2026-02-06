В Омске открыты вакансии с зарплатой до 150 000 рублей

Аналитики рынка труда выявили в феврале 2026 года вакансии с наиболее высокими предложениями заработной платы в Омской области. Максимальный доход в 130−150 тысяч рублей предлагают руководителю центра развития и коммерческой деятельности медицинской организации. От соискателя потребуются опыт управления отделами продаж и маркетинга, навыки бюджетирования и стратегического планирования.
Водителя мусоровоза приглашают на зарплату 82−120 тысяч рублей. Требуются права категории С и стаж от трех лет. График работы — три дня через три, смена длится 11 часов.
Управляющему ветеринарной клиникой готовы платить 80−120 тысяч рублей в месяц. Рабочий день с девяти утра до восьми вечера пять дней в неделю. Необходим опыт руководства коллективом и готовность анализировать ключевые показатели деятельности.
На зарплату 70−100 тысяч рублей набирают бойцов скота на мясоперерабатывающее производство. Доход зависит от разряда работника. Предприятие обеспечивает бесплатным питанием и ежемесячной выдачей мясной продукции. Обязательное условие — наличие санитарной книжки.
Также востребованы осмотрщики-ремонтники вагонов с предложением 95−110 тысяч рублей. Вакансия предполагает работу в Приморском крае с гибким графиком и обучением за счет работодателя.
Ранее мы писали, что бассейн-недострой при школе № 124 в Омске подлежит сносу.