В Омске открыты вакансии с зарплатой до 150 000 рублей

Аналитики рынка труда выявили в феврале 2026 года вакансии с наиболее высокими предложениями заработной платы в Омской области. Максимальный доход в 130−150 тысяч рублей предлагают руководителю центра развития и коммерческой деятельности медицинской организации. От соискателя потребуются опыт управления отделами продаж и маркетинга, навыки бюджетирования и стратегического планирования.