Актер фильмов «Брат» и «Гений» Артур Арутюнян умер от инфаркта

В 1991-м он исполнил роль Валета в детективном фильме «Гений». Широкую известность актеру принесла работа в культовом фильме «Брат»: его герой дерзко и с усмешкой заявил испуганному кондуктору, что билета у него нет и штраф он оплачивать не собирается.