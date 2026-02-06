Актер фильмов «Брат» и «Гений» Артур Арутюнян умер от инфаркта

В Санкт-Петербурге на 69-м году жизни скончался актер Артур Арутюнян. Об этом сообщила его бывшая супруга Валентина Коновалова.
По ее словам, артист умер вечером 5 февраля в больнице после перенесенного инфаркта.
— Артур Арутюнян скончался вечером 5 февраля 2026 года в Елизаветинской больнице — причиной стал инфаркт, — цитирует Коновалову Life.ru.
Артист учился в Ереванском театральном институте, затем перебрался в Ленинград, где продолжил заниматься искусством. Его дебют в кино состоялся в 1990 году в ленте «Когда святые маршируют».
В 1991-м он исполнил роль Валета в детективном фильме «Гений». Широкую известность актеру принесла работа в культовом фильме «Брат»: его герой дерзко и с усмешкой заявил испуганному кондуктору, что билета у него нет и штраф он оплачивать не собирается.
Всего Арутюнян снялся в семи кинопроектах. В последние годы он почти не появлялся на экране из-за проблем со здоровьем.