Модель и дочь звезды испанского футбола Кристина Гальсенко найдена мертвой

Известная во всем мире модель и дочь звезды испанского футбола, 21-летняя Кристина Перес Гальсенко, найдена мертвой в своем доме в районе Коста-дель-Соль.

Известная во всем мире модель и дочь легендарного футболиста, лучшего вратаря Испании 70-х годов Начо Переса, 21-летняя Кристина Перес Гальсенко, найдена мертвой в своем доме в районе Коста-дель-Соль близ Малаги, материал из The Sun перевел aif.ru.

«Красавица, родившаяся на Лансароте, до своей трагической гибели работала моделью в разных городах мира, в том числе в Лондоне, Мадриде, Милане и Париже. Она считалась одной из самых перспективных моделей за пределами Европы, начав карьеру в 14 лет», — говорится в материале.

По данным источников издания, ее смерть «не является подозрительной».

Тело девушки перевезут в Астурию на севере Испании, там пройдут похороны.

Кристина сотрудничала со Stradivarius, Versace и Louis Vuitton, а также участвовала в неделях моды в разных странах.

Ранее известный джазовый музыкант Кен Пепловски найден мертвым на борту круизного лайнера.