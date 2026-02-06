На Шпицбергене нашли нехарактерные для Арктики лишайники

Район залива Колсбэй давно привлекает внимание биологов как одна из так называемых «горячих точек» арктической природы. Здесь, в защищенной от ветров долине реки Колесэльва, климат немного мягче, чем в среднем по архипелагу за счет влияния теплого течения Гольфстрим и положения во внутренней части фьордов: средняя температура самого теплого месяца достигает плюс 5−6 градусов, а повышенная влажность создает благоприятные условия для развития растительности. Такие условия создают ниши, в которых могут выживать и даже процветать организмы, выходящие далеко за пределы своего обычного ареала.