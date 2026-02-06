Военный погиб в результате взрыва автомобиля в Одессе

На одной из улиц украинской Одессы произошел взрыв автомобиля — в результате погиб 21-летний военный. Об этом в пятницу, 6 февраля, сообщили в местном издании.
Происшествие произошло в Киевском районе. На месте взрыва работают сотрудники правоохранительных органов, передает ТАСС.
Кроме того, в середине марта неонациста Демьяна Ганула застрелили в центре Одессы. После инцидента правоохранительные органы Украины объявили в городе план «Перехват».
Главному подозреваемому, который, предположительно, застрелил Демьяна Ганула, теперь грозит пожизненное тюремное заключение.
Произошедшее прокомментировал глава государства Владимир Зеленский. Он заявил, что министр внутренних дел страны Игорь Клименко доложил ему о задержании подозреваемого.
Им оказался старший лейтенант ВСУ Сергей Шалаев. Его доставили в суд для определения меры пресечения в бронежилете и шлеме. Предполагается, что на него может быть совершено покушение.
Европейский суд по правам человека признал вину Украины в непринятии надлежащих мер по предотвращению насилия и спасению людей во время столкновений в Одессе 2 мая 2014 года.