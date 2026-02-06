ФСБ показала кадры задержания работавшего на спецслужбы Киева россиянина

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины 48-летнего жителя Хабаровского края, который собирал сведения об участниках специальной военной операции и уровне защищенности воинских частей в регионе. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
В ЦОС уточнили, что на территории Хабаровского края была пресечена противоправная деятельность агента украинских спецслужб — гражданина России 1977 года рождения, подозреваемого в государственной измене в форме шпионажа.
По информации ФСБ, житель города Бикина через мессенджер Telegram установил контакт с представителем запрещенного на территории РФ военизированного объединения, действующего в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
По заданию куратора мужчина осуществлял сбор и передачу украинской разведке сведений о военнослужащих, участвующих в боевых действиях в зоне СВО, а также информации о размещении воинских частей на территории Бикина Хабаровского края и уровне их защищенности.
В ЦОС отметили, что эти данные могли быть использованы в ущерб безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности.
Следственным отделом УФСБ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ — государственная измена в форме шпионажа, санкции которой предусматривают максимальное наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Подозреваемый заключен под стражу. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.