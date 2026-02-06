Под Новосибирском работнику вернули 270 тысяч после жалобы на начальника

Прокуратура Карасукского района Новосибирской области провела проверку по жалобе местного жителя на нарушения трудового законодательства со стороны его работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
— Установлено, что работодатель не осуществлял обязательные отчисления страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации. На момент проверки имелась задолженность в отношении заявителя в размере свыше 270 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе.
По итогам проверки прокурор внес представление работодателю, что привело к привлечению виновного сотрудника к дисциплинарной ответственности.