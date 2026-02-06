Ричмонд
Под Новосибирском работнику вернули 270 тысяч после жалобы на начальника

Он подал на него заявление в прокуратуру.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Карасукского района Новосибирской области провела проверку по жалобе местного жителя на нарушения трудового законодательства со стороны его работодателя. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

— Установлено, что работодатель не осуществлял обязательные отчисления страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации. На момент проверки имелась задолженность в отношении заявителя в размере свыше 270 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе.

По итогам проверки прокурор внес представление работодателю, что привело к привлечению виновного сотрудника к дисциплинарной ответственности.