Под Новосибирском работнику вернули 270 тысяч после жалобы на начальника

— Установлено, что работодатель не осуществлял обязательные отчисления страховых взносов в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации. На момент проверки имелась задолженность в отношении заявителя в размере свыше 270 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе.