Десятиклассник выстрелил в учителя математики в лицее в Баку

В Баку в лицее İdrak произошел инцидент с участием ученика 10-го класса, который выстрелил в учителя из охотничьего оружия, сообщили азербайджанские СМИ. По данным источников, стрельба была направлена на преподавателя математики.
Правоохранительные органы выехали на место происшествия и проводят все необходимые следственные действия. Ситуация находится под контролем силовых структур.
Пострадавшего учителя доставили в больницу, его состояние оценивается как тяжелое. Медики оказывают всю необходимую помощь, подробности о прогнозах пока не сообщаются.
Причины, которые могли побудить школьника совершить нападение на преподавателя, пока не установлены. Следствие продолжает выяснять обстоятельства происшествия, передает Axar.az.
Ранее школьнику из Уфы, напавшему на гимназию № 16 с пневматическим автоматом, избрали меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.
Инцидент произошел 3 февраля в 11:00 по местному времени. Подросток пронес в школу оружие, после чего открыл стрельбу по ученикам и учителям. Позже выяснилось, что школьник стрелял из пластикового пневматического автомата.
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров приехал в уфимскую школу после нападения на нее одного из учеников. Его сопровождали глава города Ратмир Мавлиев, а также другие чиновники.
Несколько уголовных дел возбудили по факту произошедшего. На данный момент специалисты проводят комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства происшествия.