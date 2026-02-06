Умер Артур Арутюнян, актер из «Брата» и «Гения»

Умер Артур Арутюнян, известный по ролям в фильмах и сериалах «Брат», «Гений», «Убойная сила» и «Улицы разбитых фонарей» актер. Ему было 68 лет. Об этом сообщает aif.ru.
Отмечается, что Арутюнян скончался 5 февраля. Он ушел из жизни в возрасте 68 лет, не дожив до дня рождения неделю. По имеющимся данным, причиной смерти стал инфаркт. Дата и место прощания пока не называются.
Бывшая супруга актера Валентина говорит, что в последние годы Арутюнян практически не снимался из-за проблем со здоровьем. У актера осталось трое детей. Артур Арутюнян родился 12 февраля 1957 года, окончил Ереванский театральный институт, долгое время жил и работал в Санкт-Петербурге.
