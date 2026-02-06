Цель — выжить! Как россиянин оказался в 10-дневной изоляции в Гренландии

«Зачем? Ветер — главный враг тепла. Как только ты садишься ниже уровня поверхности, становится гораздо комфортнее. У иностранцев не принято такое совместное времяпрепровождение, они обычно запираются в палатках. Но через день их из нашей столовой уже было не вытащить — они поняли, что у нас и теплее, и веселее», — рассказывает путешественник.