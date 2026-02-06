Ричмонд
Умер Артур Арутюнян, сыгравший наглого безбилетника в фильме «Брат»

Актер Артур Арутюнян, запомнившийся зрителям по роли наглого пассажира без билета в фильме «Брат», умер в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на его бывшую жену.

Источник: kinopoisk.ru

Мужчина ушел из жизни 5 февраля. Ему было 68 лет.

Причиной смерти стал инфаркт.

Артур Арутюнян родился в 1957 году. Окончил Ереванский театральный институт. Карьеру в кино начал в 1990 году.

Арутюнян изначально стал известен после роли в фильме «Гений», где сыграли также Александр Абдулов, Иннокентий Смоктуновский и Сергей Проханов.

Позднее он снялся в знаменитой сцене в «Брате». О той роли актер впоследствии сожалел, но отмечал, что такова актерская стезя.

Кроме того, Арутюнян снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».