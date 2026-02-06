В Петербурге ФСБ задержала уроженца Львова за попытку продать запчасти военного самолёта

Ранее ФСБ опубликовало видео задержания и допроса двух украинских диверсантов, задержанных в Крыму. Фигуранты подробно рассказали следствию, как начали работать на Киев, и чем именно занимались. С молодыми людьми связался куратор, который и давал задания — поджигать инфраструктуру за деньги.