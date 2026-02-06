В Петербурге ФСБ задержала уроженца Львова за попытку продать запчасти военного самолёта

В Петербурге мужчина пытался продать запчасти от военного самолёта. Видео © Пресс-служба ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.
Обвиняемый искал покупателей через интернет. Он предлагал купить у него запчасти от двигателей РД-33, которые устанавливаются на военных самолётах МиГ и являются товарами военного и двойного назначения. Оборот данных деталей строго контролируется спецслужбами.
