В Петербурге ФСБ задержала уроженца Львова за попытку продать запчасти военного самолёта

В Санкт-Петербурге силовики задержали уроженца Львова, который пытался продать детали двигателя военного самолёта. ФСБ делится видео поимки злоумышленника.

Источник: Life.ru

В Петербурге мужчина пытался продать запчасти от военного самолёта. Видео © Пресс-служба ФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

Обвиняемый искал покупателей через интернет. Он предлагал купить у него запчасти от двигателей РД-33, которые устанавливаются на военных самолётах МиГ и являются товарами военного и двойного назначения. Оборот данных деталей строго контролируется спецслужбами.

Ранее ФСБ опубликовало видео задержания и допроса двух украинских диверсантов, задержанных в Крыму. Фигуранты подробно рассказали следствию, как начали работать на Киев, и чем именно занимались. С молодыми людьми связался куратор, который и давал задания — поджигать инфраструктуру за деньги.

