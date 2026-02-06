Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники начали предлагать возврат денег за отопление в Ростовской области

Обещают вернуть деньги и присылают ссылку: о новом способе обмана предупредили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области предупредили о мошенниках, предлагающих возврат денег при переплате за отопление. Аферисты рассылают свои предложения, маскируясь под управляющие организации.

— В сообщениях указывают сумму возврата и призывают перейти по ссылке для перевода средств, — расскзали в телеграм-канале Минстроя России.

Потребители услуг должны помнить, что управляющие и ресурсоснабжающие компании никогда не производят прямые возвраты, они вычитают сумму перерасчета из последующих платежей.

При любых сомнениях нужно напрямую связываться с управляющей организацией. Никому нельзя передавать свои личные данные или коды из смс. Тажке не следует переходить по сомнительным ссылкам.

Жителям Дона нужно предупредить своих полжилых родственников о подобном виде мошенничества.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.