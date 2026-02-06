Мошенники начали предлагать возврат денег за отопление в Ростовской области

Жителей Ростовской области предупредили о мошенниках, предлагающих возврат денег при переплате за отопление. Аферисты рассылают свои предложения, маскируясь под управляющие организации.
— В сообщениях указывают сумму возврата и призывают перейти по ссылке для перевода средств, — расскзали в телеграм-канале Минстроя России.
Потребители услуг должны помнить, что управляющие и ресурсоснабжающие компании никогда не производят прямые возвраты, они вычитают сумму перерасчета из последующих платежей.
При любых сомнениях нужно напрямую связываться с управляющей организацией. Никому нельзя передавать свои личные данные или коды из смс. Тажке не следует переходить по сомнительным ссылкам.
Жителям Дона нужно предупредить своих полжилых родственников о подобном виде мошенничества.
