Жил со свиньёй: Джордж Клуни отказался от статуса «главного любовника» Голливуда

«Когда мне исполнилось 60, я поговорил со своей женой. Я сказал: “Смотри, я всё ещё могу играть в баскетбол с парнями. Я играю с 25-летними. Я всё ещё могу, я в форме. Но через 25 лет мне будет 85. Неважно, сколько батончиков мюсли вы съедите, это реальная цифра”, — цитирует артиста Пятый канал.
После женитьбы на Амаль в 2014 году жизнь Клуни кардинально изменилась: он переехал из Лос-Анджелеса во Францию, стал отцом двойни и значительно сократил светскую активность. Несмотря на слухи о возможном завершении карьеры, актёр уверяет, что не планирует уходить из кино и намерен сосредоточиться на более возрастных и драматических образах, отказавшись от статуса «главного любовника» Голливуда.
А ведь когда-то актёр спорил с коллегами по сцене, что никогда не женится. Клуни не раз с юмором отмечал, что самые долгие и стабильные отношения в его жизни были с питомцем — мини-пигом по кличке Макс, который прожил с артистом 18 лет. За эти годы небольшой поросёнок превратился в массивного борова весом 126 килограммов.
Напомним, в конце минувшего года Джордж Клуни вместе с семьёй стал гражданином Франции. Президент США Дональд Трамп «поздравил» актёра с получением гражданства Франции, но есть нюанс.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.