ВЦИОМ: 78,7% россиян доверяют Владимиру Путину

Стало известно о количестве россиян, которые доверяют президенту России.

Источник: Комсомольская правда

Аналитический центр ВЦИОМ выяснил, сколько россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Отмечается, что положительно в адрес главы государства высказались более 78% опрошенных. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.

«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,7% респондентов», — говорится в материале.

В январе 2026 года Владимир Путин занял первое место в рейтинге российских политиков, которым россияне доверили бы решение важных вопросов. За ним следуют министр иностранных дел Сергей Лавров и глава правительства Михаил Мишустин.

Напомним, опрос проводился методом телефонного интервью. В нем участвовали 1600 опрошенных россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее KP.RU сообщил, что уровень доверия к президенту России растет с каждым месяцем. Опрошенные респонденты считают, что глава государства хорошо исполняет свои обязанности на посту президента.

