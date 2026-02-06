ВЦИОМ: 78,7% россиян доверяют Владимиру Путину

Аналитический центр ВЦИОМ выяснил, сколько россиян доверяют президенту России Владимиру Путину. Отмечается, что положительно в адрес главы государства высказались более 78% опрошенных. Результаты опроса опубликованы на официальном сайте ВЦИОМ.
«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,7% респондентов», — говорится в материале.
В январе 2026 года Владимир Путин занял первое место в рейтинге российских политиков, которым россияне доверили бы решение важных вопросов. За ним следуют министр иностранных дел Сергей Лавров и глава правительства Михаил Мишустин.
Напомним, опрос проводился методом телефонного интервью. В нем участвовали 1600 опрошенных россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее KP.RU сообщил, что уровень доверия к президенту России растет с каждым месяцем. Опрошенные респонденты считают, что глава государства хорошо исполняет свои обязанности на посту президента.