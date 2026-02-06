СМИ: Российский бизнесмен сорвался со скалы в Таиланде и погиб

В начале года в Таиланде российский турист пошел на прогулку и захотел подняться к храму Тхам Та Пан, который расположен в гористой местности провинции Пхангнга. По пути туда мужчина потерял сознание и умер до прибытия медиков. По предварительной информации, причиной смерти мог стать тепловой удар.