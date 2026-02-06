Ричмонд
-7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске может появиться Музей чая

Об этом заявил директор Новосибирского краеведческого музея Антон Рубшев.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске может появиться Музей чая. Подробности пока неизвестны, идея лишь обсуждается. Об этом рассказал директор Новосибирского краеведческого музея Антон Рубшев.

— Есть идеи об открытии в Новосибирске Музея чая. У нас хорошая коллекция самоваров, посуды, всего того, что связано с традициями русского чаепития, — цитируют его слова «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области».

Рубшев добавил, что пока открывать новые филиалы в районах Новосибирской области не планируют, так как с этим есть организационные и финансовые сложности, однако в планах есть расширение экскурсионных туров с имеющимися муниципальными музеями.