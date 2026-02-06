Фиктивные браки и доверенности: Банда мошенников похитила у бойцов СВО миллионы рублей

Ранее в городе Шумиха Курганской области правоохранительные органы уже расследовали уголовное дело о фиктивных браках, заключённых с целью получения выплат, предназначенных участникам СВО. По версии следствия, местные жители также организовывали схему, при которой мужчины после формальной регистрации брака отправлялись в зону проведения специальной военной операции. Их «супруги» же получали и присваивали полагающиеся им денежные компенсации и пособия.