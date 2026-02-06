Фиктивные браки и доверенности: Банда мошенников похитила у бойцов СВО миллионы рублей

Шестерых подозреваемых в хищении денег у военных задержали в Хабаровском крае. Видео © Telegram / Ирина Волк.
Преступники оформляли фиктивные браки с участниками специальной военной операции и нотариальные доверенности на управление их банковскими счетами. После этого они получали доступ к денежным выплатам, предназначенным для военнослужащих.
«Своими противоправными действиями злоумышленники обманули 6 граждан, похитив у каждого порядка 400 тысяч рублей», — уточнила Волк.
Задержания проводились сотрудниками уголовного розыска УМВД по Хабаровскому краю совместно с оперативниками УФСБ России по Восточному военному округу при силовой поддержке Росгвардии. В ходе обысков были изъяты телефоны, фиктивные свидетельства о браке, паспорта военнослужащих, денежные средства, банковские карты и документы. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). В отношении членов организованной группы избраны меры пресечения.
Ранее в городе Шумиха Курганской области правоохранительные органы уже расследовали уголовное дело о фиктивных браках, заключённых с целью получения выплат, предназначенных участникам СВО. По версии следствия, местные жители также организовывали схему, при которой мужчины после формальной регистрации брака отправлялись в зону проведения специальной военной операции. Их «супруги» же получали и присваивали полагающиеся им денежные компенсации и пособия.
Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.