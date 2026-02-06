Эпштейн хотел прожить больше других: скандальный финансист вкладывал деньги в странное

Осужденный за сексуальные преступления против детей финансист Джеффри Эпштейн финансировал генетические эксперименты, связанные с попытками продления жизни. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на рассекреченные электронные письма из его архива.
Согласно переписке, Эпштейн оплачивал генетическое тестирование и обсуждал проекты в области регенеративной медицины. Речь шла в том числе о создании и редактировании стволовых клеток с использованием его собственного генетического материала. Эти исследования проводились спустя несколько лет после его первого осуждения в 2008 году.
В материалах фигурирует врач-исследователь Джозеф Такурия, который в тот период работал в Массачусетской больнице общего профиля и участвовал в геномных проектах Гарвардской медицинской школы. По данным CNN, Эпштейн был включен в проект «Персональный геном» и передал образец слюны для секвенирования ДНК. В июне 2014 года его представители оплатили счет на 2 тысячи долларов за первичный анализ.
«Г-н Эпштейн был включен в проект “Персональный геном”, в рамках которого изучалась его генетическая предрасположенность к различным заболеваниям», — говорится в заявлении Такурии.
В переписке также обсуждались более масштабные и дорогостоящие исследования долголетия с применением технологии редактирования генов CRISPR. Общая стоимость предложенных проектов могла достигать почти 200 тысяч долларов, однако, как отмечает CNN, подтверждений их полной оплаты найдено не было. Сам Такурия заявил, что часть идей так и не была реализована.
Немногим ранее вскрылись и другие пугающие подробности, связанные с Эпштейном. Так, оказалось, что он вместе с Биллом Гейтсом моделировал пандемию коронавируса еще в 2017 году. Он даже отправлял создателю Microsoft соответствующее письмо. В нем фигурировали вопросы здравоохранения и анализа распространения заболеваний.