Новосибирцы в феврале увидели рост платежей за январь из-за морозов

Жители Новосибирска, получившие в феврале платёжные документы за жилищно-коммунальные услуги за январь, констатируют рост итоговых сумм. Это связано с первым в 2026 году повышением тарифов на 1,7% из-за роста НДС, а также с повышенным расходом электроэнергии на обогрев в период сильных морозов. Информация основана на опросе и комментариях горожан, проведённых редакцией Infopro54.
«У меня ежемесячный платёж за коммуналку составляет чуть больше 6000 рублей. Я вижу, что тарифы немного подросли. Итоговая сумма на 110 рублей выше, чем в декабре. Не разорительно. Но, как я понимаю, нам надо копить деньги на октябрь, когда и тепло, и вода, и свет подорожают сильно», — рассказала жительница улицы Маковского Елена.
Повышение тарифов в январе носило технический характер. Более существенный рост запланирован на октябрь 2026 года. Параллельно часть жителей столкнулась со значительным ростом платы за электричество из-за использования обогревателей в морозы, достигшие −30°C. При этом корректировка платы за отопление за предыдущий, 2025 год, по данным ресурсоснабжающих компаний, для большинства потребителей ожидается отрицательной из-за тёплой погоды в прошлом отопительном сезоне.