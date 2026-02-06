Новосибирцы в феврале увидели рост платежей за январь из-за морозов

«У меня ежемесячный платёж за коммуналку составляет чуть больше 6000 рублей. Я вижу, что тарифы немного подросли. Итоговая сумма на 110 рублей выше, чем в декабре. Не разорительно. Но, как я понимаю, нам надо копить деньги на октябрь, когда и тепло, и вода, и свет подорожают сильно», — рассказала жительница улицы Маковского Елена.