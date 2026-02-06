Эксперт объяснил, почему жаворонки прилетели в Омскую область раньше

Вернувшиеся пернатые — это редкие чёрные жаворонки, занесённые в местную Красную книгу. Специалисты подчёркивают: в прошлом году эти птицы прилетели с зимовки лишь в конце февраля, так что их появление сейчас, в начале месяца, — событие из ряда вон выходящее.