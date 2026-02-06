Эксперт объяснил, почему жаворонки прилетели в Омскую область раньше

В Омской области зафиксировали уникально ранний прилёт перелётных птиц. Огромная стая, около тысячи особей, была замечена вчера, 3 февраля, в степном заказнике на юге региона.
Вернувшиеся пернатые — это редкие чёрные жаворонки, занесённые в местную Красную книгу. Специалисты подчёркивают: в прошлом году эти птицы прилетели с зимовки лишь в конце февраля, так что их появление сейчас, в начале месяца, — событие из ряда вон выходящее.
«Любое смещение сроков миграции указывает на изменения, — объясняет omsk.aif.ru инспектор заказника “Степной” Оконешниковского района Михаил Зезюля. — Вполне возможно, мы наблюдаем начало ранней весны. Но пока рано делать выводы. Птицы могут пролетать транзитом. Уверенно говорить об их прилёте можно будет, когда мы начнём замечать их регулярно».
Интересно, что с таким прогнозом готовы поспорить сурки из омского «ЭкоЦентра». В День сурка они отказались выходить из нор даже на угощение, что, согласно примете, сулит позднюю весну.
Синоптики, в свою очередь, отмечают общую тенденцию к более раннему наступлению весны в регионе. Предварительный прогноз на февраль и март 2026 года предполагает температуру примерно на один градус выше климатической нормы.