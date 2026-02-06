«5 февраля произошло 58 сильных вспышек на Солнце, это второй показатель за 25 лет нынешнего века». Астрономы сообщили о серии вспышек на Солнце

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук сообщили, что по информации на середину дня 5 февраля в группе пятен на Солнце, находящейся сейчас напротив Земли, произошло уже 58 сильных вспышек уровня M и X. Это второй по количеству показатель за всю первую четверть XXI века. Ранее 64 вспышки на Солнце наблюдались в мае 2024 года и были ответственны за самую сильную магнитную бурю последних 20 лет.
В области прямых ударов по Земле активный центр будет находиться еще от одного до двух суток, то есть 6 и 7 февраля.
Ученые отметили, что, если за это время произойдет хоть один крупный выброс плазмы, возможны магнитные бури уровня G4-G5.
Что касается данных за весь день 5 февраля, то на Солнце было зафиксировано 10 вспышек предпоследнего класса мощности.
Мы писали, что белорусский врач-эндокринолог сказала, сколько ложек сахара можно есть в день: «В одном зефире 6 чайных ложек сахара, и это дневная норма».
А еще врач назвала тяжелые побочки от модных препаратов, на которых худеют звезды.