В Омской области выделили 1,5 млрд рублей на доплаты классным руководителям

Власти Омской области утвердили распределение трансфертов муниципалитетам Омской области на ежемесячные выплаты педагогам за классное руководство. Финансирование предусмотрено на 2026−2028 годы.
В 2026 году на эти цели направлено 1 млрд 529,3 млн рублей, в 2027 году — 1 млрд 506,7 млн рублей, в 2028 году — 1 млрд 456,8 млн рублей. Размер вознаграждения дифференцирован: в населенных пунктах с численностью 100 тысяч человек и более педагоги получат по 5 тысяч рублей ежемесячно, в остальных муниципалитетах — по 10 тысяч рублей.
Средства поступят в местные бюджеты для последующего распределения между образовательными организациями. Мера призвана повысить привлекательность должности классного руководителя и поддержать педагогов, несущих дополнительную воспитательную нагрузку.
