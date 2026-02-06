Врач назвал самый здоровый вид зимнего спорта

По словам эксперта, классические горные лыжи и сноуборд одинаково полезны для здоровья. Оба вида спорта дают среднюю сердечно-сосудистую нагрузку: у сноубордистов пульс около 76% максимума, у лыжников — около 67%. Это включает аэробные и анаэробные элементы. Пребывание на свежем воздухе улучшает циркадные ритмы и уровень витамина D.