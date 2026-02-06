Врач назвал самый здоровый вид зимнего спорта

Старший инструктор-методист клиники академика Ройтберга Кирилл Антонов в беседе с «Газетой.Ru» назвал лыжи и сноуборд самыми полезными зимними видами спорта.
По словам эксперта, классические горные лыжи и сноуборд одинаково полезны для здоровья. Оба вида спорта дают среднюю сердечно-сосудистую нагрузку: у сноубордистов пульс около 76% максимума, у лыжников — около 67%. Это включает аэробные и анаэробные элементы. Пребывание на свежем воздухе улучшает циркадные ритмы и уровень витамина D.
При этом врач предупреждает, что сноуборд более травматичен, чем лыжи. Чаще всего страдают ноги, основные травмы — ушибы и растяжения. Серьезные повреждения связаны с высокими скоростями, прыжками, столкновениями и нарушением техники безопасности.
Антонов подчеркнул, что экстремальные зимние виды спорта, включая фристайл, бордеркросс и скоростной спуск, опасны из-за высокой нагрузки на суставы и позвоночник, а также риска травм при падении. Наименее травмоопасны беговые лыжи по ровному рельефу, коньки и скандинавская ходьба, если соблюдать технику и использовать подходящую обувь.
«Эти виды дают хорошую аэробную нагрузку с минимальным уровнем экстремального риска и подходят широкому кругу людей, включая старшие возрастные группы и тех, кто только начинает повышать свою активность», — заключил он.
Врач службы скорой помощи сети клиник Евгений Шаройко в беседе с Life.ru рассказал о рисках переохлаждения или перегрева, снижения иммунитета и роста заболеваемости ОРВИ при резкой смене климата и неправильной экипировке. Он призвал защищать все части тела во время бега зимой.
Тренер Антон Возмищев указал на важность продолжения занятий спортом зимой, несмотря на снижение активности. По его словам, спорт помогает избежать зимней прибавки в весе и поддерживать бодрость. Он отметил, что аэробные нагрузки снижают тревожность, передает «Царьград».