Россию ждут «ударные события» в военной сфере: Предсказание астролога на 2026 год

2026 год станет для России периодом решения материальных и финансовых вопросов, а также самоопределения на мировой арене, заявила в эфире «Москвы 24» астролог Тамара Глоба. По её словам, страна будет играть значимую роль в глобальных процессах, особенно за счёт использования собственных ресурсов и укрепления новых союзов в первой половине года.