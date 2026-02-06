Россию ждут «ударные события» в военной сфере: Предсказание астролога на 2026 год

Мистик также отметила, что развитие затронет и страны Южной Америки. Что касается военной сферы, она предсказала «ударные события» зимой и ранней весной, а миротворческие инициативы — весной и летом. Основные же дипломатические договорённости и становление новых процессов произойдут осенью и окажут влияние на следующий год.
Кстати, почти треть россиян (28%) верят в неизбежность конца света, считая, что всему существующему в мире рано или поздно приходит конец. Однако большинство участников исследования (68%) придерживаются противоположной точки зрения и полагают, что конец света никогда не наступит.
