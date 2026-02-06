Власть изящно уходит от ответственности: Депутат ПАС заявил, что в Молдове судьбу налога на недвижимость должны решать примэрии

Депутат ПАС Василе Грэдинару прокомментировал проведенную переоценку жилья, заявив, что именно местная публичная администрация должна решать, как сделать так, чтобы налог на недвижимость не вырос.
«Налог на недвижимость не устанавливается правительством, а местной публичной администрацией, и она решает процентную квоту от стоимости жилья. Соответственно, когда недвижимость переоценена и ее стоимость увеличилась, местная власть имеет все полномочия увеличить эти квоты, чтобы налоги остались на том же уровне. Поэтому, мяч на поле местной администрации, которая может привести эти цифры в соответствие, чтобы налог остался на том же уровне».
