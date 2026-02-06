Власть изящно уходит от ответственности: Депутат ПАС заявил, что в Молдове судьбу налога на недвижимость должны решать примэрии

«Налог на недвижимость не устанавливается правительством, а местной публичной администрацией, и она решает процентную квоту от стоимости жилья. Соответственно, когда недвижимость переоценена и ее стоимость увеличилась, местная власть имеет все полномочия увеличить эти квоты, чтобы налоги остались на том же уровне. Поэтому, мяч на поле местной администрации, которая может привести эти цифры в соответствие, чтобы налог остался на том же уровне».