В Новосибирске расчистили почти 700 км дорог и тротуаров от снега

За последние сутки с городских улиц и тротуаров было убрано более 27 тысяч кубометров снега, около 25 тысяч из которых удалили с помощью роторной техники. В уборке участвовали 669 единиц спецтехники и 136 ручников. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.
В рамках работ подметено 692 км дорог и тротуаров, обработано противогололёдными средствами 207 км, выполнено грейдирование 238 км. Очистке подверглись 81 парковка и островок безопасности, 146 пешеходных переходов и 81 лестница. Для обработки улично-дорожной сети использовано 108 тонн противогололёдных материалов.
Сегодня в первую смену на дороги вышли 276 единиц спецтехники. Работы ведутся на улицах Омской, Нарымской, Станционной, Станиславского, Ватутина, Оловозаводской, Петухова, Первомайской, Героев Революции, Мясниковой, Тюленина, Танковой, Тайгинской, Флотской, Светлановской, Гоголя, Трикотажной, Высоцкого, Полевой, Барьерной, на Ипподромской магистрали, проезде Энергетиков, кольце ул. Зорге, Бугринском мосту, Бердском шоссе и других.