В Новосибирске расчистили почти 700 км дорог и тротуаров от снега

За последние сутки с городских улиц и тротуаров было убрано более 27 тысяч кубометров снега, около 25 тысяч из которых удалили с помощью роторной техники. В уборке участвовали 669 единиц спецтехники и 136 ручников. Об этом сообщает мэрия Новосибирска.