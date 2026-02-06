В Воронеже массово выбрасывают на мороз домашних животных

К счастью, среди горожан еще есть человечные и сострадательные люди, которые думают не только о личном комфорте. Большинство выброшенных животных приютили. Нашлись люди, которые даже впустили двух бездомных дворняжек в свой подъезд, обустроив для них теплый уголок в доме на улице Независимости.