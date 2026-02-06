В Воронеже массово выбрасывают на мороз домашних животных

Сразу несколько случаев, когда владельцы выбросили домашних питомцев на лютый холод, произошли в последние дни в Воронеже. О найденных кошках и собаках, которых выставили на улицу нелюди, рассказывают очевидцы в соцсетях.
Так, камера наружного наблюдения дома № 25 по бульвару Победы зафиксировала, как мужчина подбросил в один подъезд кошку в переноске, а в другой — собаку.
Еще один чудовищный случай произошел в Шилово. Там прохожие обнаружили на снегу коробку, в которой жалобно скулили пятеро щенков.
А несколькими днями ранее воронежец морозным утром нашел в гараже замерзшую насмерть кошку. Она пыталась согреться в картонной коробке в неотапливаемом помещении.
Еще одни находчивые жильцы в морозы выставили на улицу кошек из теплого подвала, а вход в него забили. Животным «добряки» предложили лежанку со снегом и банку корма, который на морозе тут же превратился в лед.
К счастью, среди горожан еще есть человечные и сострадательные люди, которые думают не только о личном комфорте. Большинство выброшенных животных приютили. Нашлись люди, которые даже впустили двух бездомных дворняжек в свой подъезд, обустроив для них теплый уголок в доме на улице Независимости.