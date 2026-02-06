Учебники по истории Башкирии для средней школы вошли в федеральный список

Как рассказал первый вице-премьер правительства республики Урал Кильсенбаев, это результат масштабной работы, начатой в 2022 году по инициативе президента Владимира Путина для создания единого подхода к преподаванию истории регионов. Башкортостан оказался в числе первых субъектов, успешно завершивших эту работу. Новые учебники содержат иллюстрации, различные задания, исторические справки и творческие упражнения. Ученикам предстоит работать с источниками, писать эссе и анализировать карты.